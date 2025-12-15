Стоматолог объяснила, почему после простуды необходимо менять зубную щетку

Многие люди тщательно следуют рекомендациям по лечению простуды — пьют больше жидкости, принимают препараты, отдыхают, — но при этом продолжают пользоваться той же зубной щеткой, которой чистили зубы во время болезни. А это повышает риск повторного заражения не только недавно переболевшего, но и членов его семьи, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Анастасия Черношей.

Врач пояснила, что во время простуды, гриппа или другой вирусной инфекции во рту накапливается большое количество патогенных микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибков. При чистке зубов бактерии попадают на щетинки зубной щетки, которая становится благоприятной средой для сохранения и размножения бактерий.

«Если после выздоровления продолжать пользоваться той же щеткой, существует риск повторного контакта с патогенами, а значит — вероятность повторного заражения. Особенно это актуально при гриппе и аденовирусных инфекциях: некоторые вирусы способны сохранять жизнеспособность на щетине до нескольких суток», — рассказала Черношей.

Бытует мнение, что зубную щетку достаточно просто обработать кипятком, антисептиком или специальным раствором. Но, по словам врача, полная дезинфекция в бытовых условиях недостижима. Нагревание деформирует щетину и уменьшает срок службы, а бытовые антисептики не всегда проникают во все микроскопические пространства между волокнами.

Чтобы минимизировать риски, стоматолог рекомендует соблюдать несколько простых правил.

«Меняйте зубную щетку после каждой перенесенной простуды, ангины, гриппа или кишечной инфекции. Такая же рекомендация касается и членов семьи, которые болели — особенно если щетки хранились вместе. Используйте индивидуальные стаканы или держатели, чтобы щетки не соприкасались между собой. В период болезни увеличьте тщательность гигиены рта: мягкая щетка, аккуратная техника и своевременное ополаскивание помогут снизить воспаление десен и поддерживать здоровье слизистой», — посоветовала врач.

