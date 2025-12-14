Трамп — похититель Рождества: президента США сравнили с Гринчем из-за его позиции по ЕС

Американская газета Politico сравнила европейских послов в США с жителями Ктограда, а президента Дональда Трампа — с Гринчем, который похитил у них Рождество. Издание отметило, что в дипмиссиях стран ЕС сейчас царит мрачное настроение в связи с действиями и высказываниями главы Белого дома, который активно критикует Евросоюз. Однако некоторые представители европейских стран до сих пор уверены, что президент США на самом деле так не думает.

На рождественских вечеринках в европейских посольствах в США царит мрачное настроение, так как американский президент Дональд Трамп своим пренебрежительным отношением к союзникам похитил у них Рождество, как Гринч. Так описала нынешние отношения Европы и США газета Politico.

Автор материала Джейми Деттмер отметил, что этот сезон определенно не был полон оптимизма для европейских дипломатов. Именно в этот период была опубликована новая стратегия национальной безопасности США, которую бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал как «объявление политической войны».

Кроме этого, сам Трамп продолжал презрительно высказываться о трансатлантических союзниках Вашингтона. Он в интервью Politico называл Европу «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» людьми, а также пристыдил европейских лидеров за неспособность контролировать миграцию и положить конец конфликту Украины и России.

«Западный альянс распался. Отношения уже никогда не будут прежними»,

— заявил на условиях анонимности представитель одной из европейских стран, чей советник впоследствии предупредил, что слова дипломата были «не для протокола».

Большинство европейцев в американской столице предпочитают не комментировать нынешнюю напряженность между Брюсселем и Вашингтоном. Вместо этого они «перекусывают канапе и топят свои печали на вечеринках вдоль знаменитой посольской улицы». При этом, как отмечает автор статьи, их сдержанность вполне объяснима, ведь администрация Трампа активно преследует дипломатов, которые «высказываются не по делу». Так, военный атташе Бельгии был вынужден подать в отставку после того, как глава Пентагона Пит Хегсет обиделся на его слова о том, что администрация США характеризуется хаосом и непредсказуемостью.

«Тем не менее, несмотря на нерешительность, на рождественских вечеринках, которые я посещал, существовал широкий консенсус относительно того, что Боррель, возможно, прав, призывая европейских лидеров признать, что Трамп видит в континенте врага, и что пора прекратить «прятаться за роковым и самодовольным молчанием», — отметил в материале журналист.

По его словам, сейчас среди европейских дипломатов в Вашингтоне существует три лагеря. Первый уверен в том, что «через два года, когда будет новый президент, все вернется в норму». Представители второго согласны с Трампом, который заявляет, что Европа пришла в упадок, и называют его позицию схожей с той, что ранее высказывал экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги. При этом они признают, что глава Белого дома вряд ли заботится об интересах Евросоюза, но считают, что президент США оказывает им услугу, побуждая их «быть более сильными и способными союзниками».

«Другие представители европейского дипломатического корпуса, уплетая изысканные закуски на сезонных мероприятиях, похоже, все еще питают надежду, что Трамп и его помощники на самом деле не имеют в виду то, что постоянно твердят с момента вступления в должность», — говорится в материале.

Конец эпохи Pax Americana

Европейские лидеры, впрочем, более открыто выражают свою позицию. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил, что эпохе «Американского мира» в Европе пришел конец.

«Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — заявил политик.

Мерц подчеркнул, что европейские страны должны готовиться к «фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях». При этом он также предостерег ЕС от разрыва отношений с США.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это заявление немецкого канцлера, констатировал крупный геополитический сдвиг. Он отметил, что «первый звонок» прозвенел еще перед вступлением Трампа в должность президента США, когда тот заявил, что он не в восторге от Европы, которая решает свои проблемы за счет Америки.

«В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», — заключил Пушков.