Кадыров заявил об ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне

Кадыров: в Чечне каждый день и каждую ночь объявляют опасность беспилотников
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Опасность атак беспилотников объявляют в Чечне ежедневно, но все ключевые объекты надежно защищены. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона, которую транслировала ЧГТРК Грозный.

По словам Кадырова, основные маршруты полетов дронов перекрыты, а долетают лишь единичные аппараты.

«Каждый день и каждую ночь объявляется опасность: люди спят, а мы до утра ждем, откуда и куда может быть прилет. Наши ребята и там, и здесь стоят на страже, охраняя покой населения», — сказал глава Чечни.

5 декабря в результате атаки беспилотников был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар.

9 декабря Кадыров сообщал, что над территорией республики отразили атаку украинских беспилотников. По его информации, два дрона перехватили в воздушном пространстве самого региона, еще один БПЛА сбили над территорией соседней республики.

Глава Чечни подчеркнул, что «противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно».

Ранее в Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
