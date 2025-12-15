В США заявили, что отказ Украины от НАТО не изменит ход мирных переговоров

Reuters: отказ Украины от вступления в НАТО не окажет влияния на переговоры

Предложение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров. Такое мнение выразили американские эксперты по безопасности в беседе с агентством Reuters.

Во время встречи с американскими посланниками в Берлине Зеленский заявил о готовности отказаться от членства в НАТО в обмен на иные гарантии безопасности от США и Европы. Однако эксперты Джастин Логан из Института Катона и Эндрю Мичта из Университета Флориды сочли это предложение не меняющим расклада сил, так как членство в альянсе и так долгое время не было реалистичным для Киева.

«Это ничего не меняет. Это попытка выглядеть разумным», — сказал Джастин Логан, директор по вопросам обороны и внешней политики Института Катона.

15 декабря Reuters писал, что Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Переговоры президента Украины со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине уже завершились и продолжатся завтра.

