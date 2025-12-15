На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше мужчина набросился на продавщицу с Украины

В Гдыне мужчина напал с нацистскими лозунгами на работающую в магазине украинку
Shutterstock

В польской Гдыне местный житель, выкрикивая нацистские лозунги, напал на работающую продавщицей женщину с Украины. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

Мужчина угрожал украинке расправой и пытался на нее напасть. Также он набросился на покупательницу, которая встала на защиту продавщицы. Нападавший выкрикивал нацистские лозунги и делал запрещенные нацистские жесты.

Полиция задержала мужчину. Ему предъявлены обвинения в угрозах по национальному признаку и публичной пропаганде нацизма.

1 декабря сообщалось, что украинские подростки превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре Варшавы, в место драк, пьянства и разбойных нападений.

6 ноября Gazeta Wyborcza сообщала, что в Польше резко увеличилось количество нападений на находящихся в стране граждан Украины. Сейчас на территории республики, по различным данным, проживает от 1,5 до 2 млн украинцев. В 2022 году в стране было зафиксировано 113 случаев нападения на граждан Украины, в 2023-м — 103, в 2024-м — 188. Таким образом, число таких инцидентов за два года возросло более чем на 66%.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.

