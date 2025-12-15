В Генуе произошли столкновения между футбольными болельщиками

В Генуе произошли беспорядки с участием фанатов «Дженоа» и «Интера»

В итальянской Генуе произошли столкновения между болельщиками футбольных клубов «Дженоа» и «Интер». Об этом сообщает агентство Reuters.

Беспорядки вблизи стадиона »Луиджи Феррарис» начались примерно за час до начала матча. В результате столкновений были ранены два человека и подожжены три автомобиля.

Полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ. Правоохранителям удалось восстановить порядок возле стадиона, и матч начался по расписанию.

