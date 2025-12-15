В Генуе произошли столкновения между футбольными болельщиками

В итальянской Генуе произошли столкновения между болельщиками футбольных клубов «Дженоа» и «Интер». Об этом сообщает агентство Reuters.
Беспорядки вблизи стадиона »Луиджи Феррарис» начались примерно за час до начала матча. В результате столкновений были ранены два человека и подожжены три автомобиля.
Полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ. Правоохранителям удалось восстановить порядок возле стадиона, и матч начался по расписанию.
18 ноября сообщалось, что полиция Аргентины применила перцовые баллончики для прекращения массовой драки футболистов после полуфинального матча плей-офф второго дивизиона.
28 мая сообщалось, что болельщики лондонского «Челси» и андалусийского «Бетиса» устроили драку во Вроцлаве перед финалом Лиги конференций.
