В Генуе произошли столкновения между футбольными болельщиками

В Генуе произошли беспорядки с участием фанатов «Дженоа» и «Интера»
Stephanie Lecocq/Reuters

В итальянской Генуе произошли столкновения между болельщиками футбольных клубов «Дженоа» и «Интер». Об этом сообщает агентство Reuters.

Беспорядки вблизи стадиона »Луиджи Феррарис» начались примерно за час до начала матча. В результате столкновений были ранены два человека и подожжены три автомобиля.

Полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ. Правоохранителям удалось восстановить порядок возле стадиона, и матч начался по расписанию.

18 ноября сообщалось, что полиция Аргентины применила перцовые баллончики для прекращения массовой драки футболистов после полуфинального матча плей-офф второго дивизиона.

28 мая сообщалось, что болельщики лондонского «Челси» и андалусийского «Бетиса» устроили драку во Вроцлаве перед финалом Лиги конференций.

Ранее Макрон заявил о суровом наказании для участников происшедших после победы ПСЖ беспорядков.

