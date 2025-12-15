Новогодние подарки обошлись россиянам дороже, чем год назад

«Известия»: новогодние подарки год к году подорожали на 15%

В этом году новогодние подарки стали дороже примерно на 15% по сравнению с 2024 годом, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

В статье говорится, что в качестве небольших презентов россияне предпочитают книги, наборы косметики, корзины с чаем, сладости, игристое вино и елочные игрушки. Такие подарки могут стоить от 500 до 1,9 тыс. руб. На электронику, технику для умного дома и люксовую косметику придется потратить от 11 до 13 тыс. руб.

Психолог сервиса «Просебя» Валерия Андреева отметила, что главное значение подарка связано с его смыслом. Дорогой презент может выражать уважение, говорить о желании впечатлить и откупиться. В то время как тщательно выбранный скромный подарок часто отражает теплое личное отношение.

На этом фоне адвокат Антон Пивоваров предупредил, что вместе с сезонным обменом подарками — с коллегами, партнерами, контрагентами — возрастает юридический риск. Обычный презент может быть расценен как взятка.

Ранее Лукашенко сделал подарки Трампу и его супруге.