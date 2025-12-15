На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранных звезд зовут на российские корпоративы

«Известия»: на российских корпоративах ждут топовых иностранных исполнителей
Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спрос на артистов для корпоративных мероприятий в декабре остается высоким, при этом компании все чаще интересуются иностранными звездами, но устанавливают жесткие бюджетные лимиты. Об этом «Известиям» рассказали представители концертной индустрии.

По данным издания, среди наиболее востребованных зарубежных исполнителей — Наталия Орейро, группы «Арабески», «Чингисхан», а также американцы Akon и Jason Derulo. При этом гонорары мировых звезд начинаются от $3 млн, а сложности с логистикой и перелетами на частных самолетах через Стамбул увеличивают стоимость. В то же время российские артисты первого эшелона получают за выступление от 6 до 25 млн рублей.

«Бюджет теперь ограничен, и уложиться нужно не только по гонорару, но и по логистике. Популярные артисты требуют частные джеты... Прямых рейсов к нам нет, они летят через Стамбул — это дополнительные затраты и время», — отметила гендиректор концертного агентства SAY Agency Анна Субчева.

В конце ноября российский продюсер Табриз Шахиди заявил, что группа «Ленинград», рэпер Баста (Василий Вакуленко), «Руки Вверх» и народная артистка РФ Ирина Аллегрова стали лидерами списка самых высокооплачиваемых и приглашаемых артистов на новогодние корпоративы 2025 года.

Ранее глава ФПБК предложил Лепсу и Киркорову пожертвовать гонорары на нужды СВО.

