Стали известны дата и место прощания с Левоном Оганезовым

Прощание с российским композитором, пианистом и актером Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Народный артист России Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Как отмечается в сообщении родных, его похоронят на кладбище Кенсико.

«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — говорится в прощальном слове.

Левон Оганезов родился 24 октября 1940 года. Он был талантливым композитором и киноактером. В его фильмографии — роли в фильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Продается дача», «Бульварное кольцо» и других. Кроме того, он выступал в качестве соведущего популярных телепередач «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». Много лет он сотрудничал с ведущими артистами эстрады, такими как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина.

