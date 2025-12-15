Подполковник Дэвис подверг критике Макрона за слова о роли России на Украине

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за его высказывание о роли России в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится на странице Дэвиса в социальной сети X.

По словам Макрона, в достижении мира заинтересованы только Запад и Украина, в то время как Россия хочет продолжения боевых действий. В ответ на это Дэвис заявил, что для подписания мирного соглашения на украинских условиях Европе сначала придется обратить вспять российское превосходство РФ на поле боя и в экономике.

Он подчеркнул, что если Европа не может изменить ситуацию и отказывается завершить конфликт на лучших дипломатических условиях, то тем самым она обрекает украинцев, которых якобы поддерживает, на бессмысленные потери и военное поражение.

13 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон и другие высокопоставленные лица Европейского союза систематически предпринимают действия, направленные на срыв мирных инициатив по разрешению украинского конфликта.

Ранее Макрон, Мерц и Стармер заявили о «решающем моменте» для Украины.