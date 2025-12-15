В Финляндии начнется рассмотрение дела обвиняемых в нарушении санкций российских граждан

15 декабря в финском суде начнется рассмотрение дела двух граждан России, которых обвиняют в нарушении санкций и вывозе в РФ товаров двойного назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

Две недели назад прокуратура предъявила россиянам обвинения в нарушении санкционного законодательства. Слушания дела по существу пройдут в суде области Кайнуу.

Во время предварительного следствия подозреваемые отрицали свою вину.

20 ноября в Германии по обвинению в поставке нескольких станков в Россию в обход санкций арестовали бывшего руководителя одной из компаний. По сведениям правоохранительных органов, 55-летний управляющий фирмы из района Тюбингена, нарушив действующие рестрикции, поставил в РФ пять станков общей стоимостью около €1,7 млн.

20 октября стало известно, что правоохранительные органы Дании за 3,5 года предъявили обвинения 11 компаниям и семи частным лицам за нарушение антироссийских санкций.

Ранее адвокат сообщила о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме.