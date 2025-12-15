Стрельбу на пляже в Сиднее могли устроить отец с сыном

Стрельбу на сиднейском пляже в первый день Хануки могли устроить отец с сыном, передает Reuters со ссылкой на австралийскую полицию.

В ведомстве заявили, что к нападению причастны два человека. Других подозреваемых правоохранители не ищут.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»: длится восемь дней, посвящен победе над греко-сирийскими захватчиками; при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э одного кувшинчика масла хватило на восемь дней). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины. В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка пострадала в теракте в Сиднее.