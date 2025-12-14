На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Освобожденные в Белоруссии политзаключенные отказались говорить об СВО

Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили о СВО
Telegram-канал «Проект «Хочу жить»»

Во время пресс-конференции в украинском Чернигове освобожденных белорусских политзаключенных пять раз в разных вариациях спросили о военных действиях в республике. Об этом пишет «Хартия-97».

Интернет-портал отмечает, что первый вопрос задали оппозиционерке Марии Колесниковой. Она поинтересовалась, может ли на него ответить кто-то другой. Оппозиционер Виктор Бабарико сказал, что у него недостаточно информации для комментария.

«Комментировать какие-то вещи, о которых ты ничего не знаешь, знаем односторонне, нельзя. Все, что мы знаем, мы знаем из белорусского телевидения», — пояснил он.

«Хартия-97» сообщает, что от конкретных ответов участники пресс-конференции, среди которых также были правозащитник Владимир Лабкович и политолог Александр Федута, уклонялись.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

Ранее на Украине раскрыли судьбу освобожденных в Белоруссии оппозиционеров.

