В Белгороде после ракетного удара обесточены десятки жилых домов

SHOT: после удара ВСУ в десятках жилых домов Белгорода пропал свет
После удара ВСУ по Белгороду в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов нет света. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что около полуночи над Белгородом прогремели пять-шесть взрывов. По предварительной информации, были сбиты несколько ракет. В регионе действует ракетная опасность. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не приближаться к окнам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по Белгороду. Из-за атаки был нанесен серьезный урон городской инженерной инфраструктуре, однако, предварительно, никто не пострадал. В квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме были повреждены стекла. Экстренные службы Белгорода начали ликвидацию последствий.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности атаки БПЛА.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

