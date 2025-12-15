На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили, какой подарок на Новый год будет считаться взяткой

Адвокат Пивоваров: госслужащие могут принимать новогодние подарки не дороже 3 тыс.
true
true
true
close
Dmitry Galaganov/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года в России традиционно усиливается обмен подарками — коллегам, партнерам, контрагентам. Но вместе с сезонной корпоративной активностью возрастает и юридический риск: обычный презент может быть расценен как взятка. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров рассказал «Газете.Ru», какие подарки допустимы и чем грозит нарушение антикоррупционных запретов.

«Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей. Исключение составляют символические презенты стоимостью до 3000 рублей, а также протокольные сувениры, подарки на официальных мероприятиях и врученные от имени организации», — объяснил он.

Но даже «дешевый» подарок может стать проблемой, если правоохранительные органы усмотрят связь между его передачей и действиями (бездействиями) должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», — пояснил адвокат.

В коммерческом секторе порог «разрешенной стоимости» законом не установлен. Компания вправе самостоятельно вводить внутренние антикоррупционные стандарты: лимиты стоимости, порядок регистрации подарков, ежегодные декларации сотрудников. Так, передача дорогостоящего алкоголя, техники или путевок менеджеру другой компании может быть квалифицирована как коммерческий подкуп, особенно если взаимодействие связано с закупками, тендерами или заключением договоров.

«В таких ситуациях суды анализируют переписку, контракты и причинно-следственную связь между подарком и последующим выгодным решением», — отметил Пивоваров.

Чтобы презент не стал предметом проверки, адвокат рекомендует соблюдать два основных правила.

Первое — символичность. Это недорогие сувениры, канцелярия, корпоративная продукция, сладкие наборы. Второе — отсутствие персональной выгоды. То есть подарок должен быть адресован не конкретному должностному лицу, а организации.

«Если есть сомнения, лучше ограничиться официальным поздравительным письмом — при желании можно опубликовать его на сайте компании», — подчеркнул адвокат.

Для должностных лиц незаконное получение подарка может повлечь широкий спектр последствий: от служебной проверки и увольнения «в связи с утратой доверия» до привлечения к административной ответственности или уголовному преследованию. Для дарителя риски не меньше: за попытку повлиять на решение должностного лица законом предусмотрен штраф, а в особых случаях — лишение свободы.

Эксперт напомнил: новогодний корпоративный этикет не отменяет действие закона. «Если подарок может быть истолкован как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем — это уже не поздравление, а правовой риск», — резюмировал адвокат.

Ранее врач посоветовала дарить близким на Новый год книгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами