Россиянам напомнили, какой подарок на Новый год будет считаться взяткой

В преддверии Нового года в России традиционно усиливается обмен подарками — коллегам, партнерам, контрагентам. Но вместе с сезонной корпоративной активностью возрастает и юридический риск: обычный презент может быть расценен как взятка. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров рассказал «Газете.Ru», какие подарки допустимы и чем грозит нарушение антикоррупционных запретов.

«Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей. Исключение составляют символические презенты стоимостью до 3000 рублей, а также протокольные сувениры, подарки на официальных мероприятиях и врученные от имени организации», — объяснил он.

Но даже «дешевый» подарок может стать проблемой, если правоохранительные органы усмотрят связь между его передачей и действиями (бездействиями) должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», — пояснил адвокат.

В коммерческом секторе порог «разрешенной стоимости» законом не установлен. Компания вправе самостоятельно вводить внутренние антикоррупционные стандарты: лимиты стоимости, порядок регистрации подарков, ежегодные декларации сотрудников. Так, передача дорогостоящего алкоголя, техники или путевок менеджеру другой компании может быть квалифицирована как коммерческий подкуп, особенно если взаимодействие связано с закупками, тендерами или заключением договоров.

«В таких ситуациях суды анализируют переписку, контракты и причинно-следственную связь между подарком и последующим выгодным решением», — отметил Пивоваров.

Чтобы презент не стал предметом проверки, адвокат рекомендует соблюдать два основных правила.

Первое — символичность. Это недорогие сувениры, канцелярия, корпоративная продукция, сладкие наборы. Второе — отсутствие персональной выгоды. То есть подарок должен быть адресован не конкретному должностному лицу, а организации.

«Если есть сомнения, лучше ограничиться официальным поздравительным письмом — при желании можно опубликовать его на сайте компании», — подчеркнул адвокат.

Для должностных лиц незаконное получение подарка может повлечь широкий спектр последствий: от служебной проверки и увольнения «в связи с утратой доверия» до привлечения к административной ответственности или уголовному преследованию. Для дарителя риски не меньше: за попытку повлиять на решение должностного лица законом предусмотрен штраф, а в особых случаях — лишение свободы.

Эксперт напомнил: новогодний корпоративный этикет не отменяет действие закона. «Если подарок может быть истолкован как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем — это уже не поздравление, а правовой риск», — резюмировал адвокат.

