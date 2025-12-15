На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о значительном сокращении в России госзакупок гражданских беспилотников

«Ъ»: в 2025 году госзакупки гражданских дронов сократились в 4,3 раза
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Государственные закупки гражданских беспилотных летательных аппаратов в 2025 году в России сократились более чем в четыре раза. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, госзакупки гражданских дронов с января по ноябрь текущего года уменьшились в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За 11 месяцев прошлого года было совершено 1459 госзакупок на 11,3 млрд рублей, за такой же период 2025 года — всего 982 госзакупки на 2,6 млрд руб.

Сокращение объемов закупок в значительной степени связано с уменьшением финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники. В 2024 году из федерального бюджета на сосубсидирование закупок выделялось свыше 6 млрд рублей, но в этом году объем средств сократился до 1 млрд рублей.

По мнению производителей беспилотников, к такой ситуации привело уменьшение количества долгосрочных контрактов и общее сокращение бюджетов российских регионов.

10 декабря сообщалось, что более тысячи отечественных гражданских беспилотников и пилотируемых воздушных судов массой до 15 тонн были подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ планирует изменить подход к гражданскому госзаказу на беспилотники.

