Ливанские и сирийские военные вступили в перестрелку друг с другом

В пограничной зоне произошло столкновение между военными Ливана и Сирии

На границе Ливана и Сирии произошло вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран. Об этом со ссылкой на коммюнике ливанской армии сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что во время патрулирования в районе аль-Мушаррафа — Хермель ливанские солдаты подверглись обстрелу со стороны Сирии и вынуждены были открыть ответный огонь.

После перестрелки были установлены контакты между ливанскими и сирийскими властями, и обстановка нормализовалась.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик подверглись атаке в сирийском городе Пальмира, в результате которой они не выжили. По его словам, еще трое человек получили ранения.

26 ноября стало известно, что девять человек пострадали при взрыве на складе в сирийском Идлибе.

Ранее Трамп похвалил работу новых сирийских властей.