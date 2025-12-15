Москву попытался атаковать второй за ночь дрон

Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 1:42. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО (противовоздушной обороны) около 00:32. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры действуют с 23:51 и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Этой ночью под ракетный удар попал Белгород. Из-за атаки был нанесен серьезный урон городской инженерной инфраструктуре, однако, предварительно, никто не пострадал. В квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме были повреждены стекла. Экстренные службы Белгорода начали устранять последствия удара.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.