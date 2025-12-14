В Урюпинске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Власти объявили эвакуацию

Пожар начался на нефтебазе в результате атаки БПЛА в Урюпинске

ВСУ в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об эвакуации жителей соседних домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Урюпинске в результате атаки БПЛА в ночь на 14 декабря возник пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», — заявил он.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что жители города слышали несколько взрывов, после чего возникло возгорание. По данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница», — добавил Бочаров.

Атака на Краснодарский край и Смоленскую область

Также БПЛА ночью атаковали Краснодарский край и Смоленскую область. На Кубани обломки беспилотников повредили шесть частных домов в поселке Афипском, сообщил Mash.

«Местные слышали минимум 20 взрывов. В шести зданиях обломки беспилотника выбили окна. На одном из участков части дрона загорелись в огороде, еще на одном — хозпостройка», — говорится в публикации Telegram-канала.

Кроме этого, по данным оперштаба Краснодарского края, атака БПЛА привела к обрыву линии электропередачи. Mash уточнил, что в поселке после этого начались перебои с электричеством.

Life со ссылкой на SHOT писал, что в небе над Смоленском в ночь на 14 декабря прогремело от 7 до 10 взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а в небе были видны яркие вспышки. Местные жители рассказали, что в одном из районов города возник пожар.

«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны России на территории Смоленской области сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных служб ведут работу на месте падения обломков», — уточнил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Всего, как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили на территорией России 235 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над Брянской, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областями, а также в Крыму, Краснодарском крае и Московском регионе.

Росавиавция в связи с атакой БПЛА вводила ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Геленджика, Калуги, Пскова, Иванова, Ярославля, Санкт-Петербурга, Грозного и Москвы. К утру 14 декабря все ограничения были сняты.