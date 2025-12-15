Выходец из СССР погиб, защищая жену во время теракта в Сиднее

Рeople: выходец из СССР Клейтман погиб, защищая жену во время стрельбы в Сиднее

Выходец из СССР Александр (Алекс) Клейтман погиб во время террористической атаки в Сиднее, получив смертельное ранение при попытке защитить свою жену. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на свидетельства очевидцев и родных.

Супруги, которые прожили в браке 50 лет и эмигрировали в Австралию из Украинской ССР, находились на пляже Бонди для празднования Хануки. В момент нападения Клейтман прикрыл собой жену Ларису и был ранен выстрелом в затылок.

«Думаю, в него выстрелили, потому что он поднялся, чтобы защитить меня», — рассказала вдова погибшего Лариса Клейтман.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил премьера Австралии в теракте в Сиднее.