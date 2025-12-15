На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали размеры новой семейной выплаты

Депутат Буцкая: с 2026 года семьи смогут получать налоговую выплату до 100 тысяч
Shutterstock

Ежегодная налоговая выплата для семей с детьми, которая вводится с 2026 года, в среднем будет составлять 70–100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.

По словам депутата, выплату, которую уже называют «13-й родительской зарплатой», смогут получать семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Сумма будет рассчитываться как возврат части уплаченных налогов и перечисляться раз в год.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты… Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70–100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше», — сообщила Буцкая.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с 2026 года будет введена семейная налоговая выплата для семей с детьми, которая вводится в дополнение к уже действующим. Российский лидер также выразил уверенность, что данная инициатива будет востребована у россиян.

Ранее стало известно, как в России собираются поддержать отцов.

