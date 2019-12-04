Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что страна готова сохранить украинский газ, однако условия Киева являются «неприемлемыми» в экономическом плане.

Он добавил, что также в России идет обсуждении возможности поставок газа на европейские территории без транзита через Украину.

Путин выразил надежду на том, что конечные условия договора, которые будут удовлетворяющими для обеих сторон, удастся согласовать.

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