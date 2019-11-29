Медведчук отметил риск прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украина потеряла время, когда Киеву можно было договориться с Москвой о транзите российского газа. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, на данный момент вряд ли имеются механизмы, которые позволят предотвратить прекращение поставок российского газа через украинскую территорию.

«Мы потеряли время, говорить о новом транзитном контракте уже поздно», — сказал Медведчук.

Он добавил, что окончательное подписание нового соглашения может быть осуществлено не позднее 13 декабря, когда подаются заявки на поставки газа европейским операторам.

По его мнению, Киев имеет единственный вариант, по которому он должен продлить невыгодное для себя соглашение по транзиту на год.

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