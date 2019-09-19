Гонконг вслед за США снизил базовую ставку

Управление кредитно-денежного обращения Гонконга, который является монетным регулятором этого административного района Китая, решило вслед за Федеральной резервной системой США уменьшить базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25%. Об этом сообщает сайт управления.

Как стало известно, данное распоряжение немедленно вступило в силу.

Сообщается, что решение о понижении базовой ставки было принято в связи с тем, что ФРС США в среду, 18 сентября, уменьшила процентную ставку.

Ранее ФРС Соединенных Штатов снизила ставку второй раз подряд после десятилетней паузы на 25 базисных пунктов до 1,75 — 2%.