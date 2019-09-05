Правительство поддержало получение негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Отмечается, что возраст выхода на негосударственную пенсию будет понизят до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Согласно документу, негосударственная пенсия также будет полагаться инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР в еще более раннем возрасте.

Также при назначении выплат из НПФ предложено не брать во внимание страховой стаж.

Уточняется, что такое решение должно послужить стимулом к накоплению будущих пенсий для самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой осенью.