Япония сделала представление России после открытия завода на Шикотане

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Генсек японского кабмина Есихидэ Суга пообещал, что Токио ответит на открытие на Шикотане нового рыбоперерабатывающго завода. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правовая позиция Японии осталась неизменной.

«Включая представление, мы ответим надлежащим образом», — сказал Суга.

Он добавил, что для решения проблемы южный Курильских островов переговоры с российской стороной будут продолжены.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения между странами мирного договора.