Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту самолетов от птиц

Для защиты аэропортов от птиц российское Министерство транспорта хочет выделить почти 5,6 млн рублей, пишут «Известия».

Как сообщает издание, эти средства пойдут на разработку системы орнитологической безопасности аэропортов России.

Известно, что ведомство уже разметило соответствующий тендер на 5 596 853,19 руб.

Планируется, что создатели системы при создании механизма для отпугивания птиц от ВПП должны найти подходы к собственникам аэропортов и обсудить нюансы. Также в России сравнят имеющиеся системы в США, Европе и в других странах.

Ранее сообщалось, что безопасное расстояние от свалок до аэродромов назвали в Минтрансе.