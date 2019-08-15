Богатейшие люди мира лишились $18 млрд за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности лишились в среду, 14 августа, $18 млрд. Об этом информирует Forbes.

Данная информация предоставлена со ссылкой на рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Как отмечается, резкое сокращение состояний бизнесменов связано с падением американских фондовых индексов.

Уточняется, что к примеру, индекс Dow Jones накануне достиг максимального падения в 2019 году.

Согласно полученным данным, лидер списка Forbes Джефф Безос стал менее богаче на $3,5 млрд долларов, глава Facebook Марк Цукерберг потерял $3,2 млрд, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно лишился около трех миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп потреля до $5 млрд из-за президентства.