Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Данные Bloomberg свидетельствуют об увеличении волатильности российской валюты.

Согласно имеющейся информации, в пятницу, 2 августа, рубль занимал четвертое место в списке самых волатильных валют, в то время как в начале текущей недели поднялся на шестую строчку. Впереди него находятся такие национальные валюты, как южноафриканский ранд, турецкая лира и бразильский реал. Кроме того, рубль опережают колумбийский и мексиканский песо.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.