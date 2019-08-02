Зампремьера РК заявил о введении Южной Кореей ограничительных мер против Японии
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Заместитель премьера Республики Корея (РК) Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея планиурет ввести ограничительные меры по торговле с Японией из-за исключения РК из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись высокотехнологичные компоненты. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Южная Корея надеется не только ввести ограничительные меры, но и исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров.
«Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», — добавил Хон Нам Ги.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее считают, что КНДР могла испытывать новые ракеты малой дальности.