Зампремьера РК заявил о введении Южной Кореей ограничительных мер против Японии

Заместитель премьера Республики Корея (РК) Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея планиурет ввести ограничительные меры по торговле с Японией из-за исключения РК из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись высокотехнологичные компоненты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Южная Корея надеется не только ввести ограничительные меры, но и исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров.

«Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», — добавил Хон Нам Ги.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее считают, что КНДР могла испытывать новые ракеты малой дальности.