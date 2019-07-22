Путин ввел мораторий на господдержку месторождений нефти

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, передает РИА «Новости».

Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля 2019 года.

»Правительству Российской Федерации... ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 31 декабря 2019 года.