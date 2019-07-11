Росгвардия сможет купить жилье в Москве подороже

Росгвардии и МВД разрешили покупать недвижимость в Москве по цене 99,3 тысячи рублей за квадратный метр. Это следует из проекта распоряжения правительства №1425-р, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По информации издания, документ будет принят в ближайшее время.

Проект постановления разрешает МВД России и Росгвардии в 2019 - 2021 годах приобретение жилых помещений в городе Москве по цене, не превышающей показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в столице, устанавливаемого Минстроем. По данным Минстроя за второе полугодие 2019 года, норматив стоимости квадратного места для столицы составляет 99,3 тысяч рублей.

Для покупки недвижимости в других российских регионах для сотрудников МВД и Росгвардии также прописаны нормативы. Так, согласно подпункту «б» пункта 1 постановления правительства № 460, стоимость одного метра общей площади жилых помещений при их приобретении для федеральных государственных нужд в 2019 году не может превышать 46,4 тыс. рублей.

При этом превышение предельной стоимости «квадрата» допускается по решению правительства, принимаемому на основании мотивированного представления Минстроя, говорится в проекте постановлении правительства.

В Минстрое «Газете.Ru» подтвердили внесение в правительство документа, отметив, что он заменит старый, поскольку истек срок его действия. Средняя стоимость квадратного метра в регионе определяется на основании данных Росстата, отметили в ведомстве.

«Газета.Ru» ожидает ответов от МВД и Росгвардии на запросы по программам предоставления жилья для сотрудников и военнослужащих.