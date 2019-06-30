ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве 24 стран организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в секретариате ОПЕК.

По его словам, данная хартия может быть подписана на заседании альянса, который состоится в Вене 2 июля.

«Надеемся, что хартию одобрят на заседании стран ОПЕК и «не ОПЕК» во вторник», — отметил источник.

Он добавил, что документ прошел все согласования.

Данную хартию должны были подписать еще в декабре 2018 года, однако тогда министры посчитали, что документ требует доработки.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии спрогнозировали срок продления сделки ОПЕК+.