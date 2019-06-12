О крахе украинской экономики рассказала Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины «стагнирует и падает», передает РИА «Новости».

По ее словам, бюджет Украины перестал получать доходы от налогов.

«Бюджет пополняется печатными эмиссионными деньгами НБУ. Это скрывается», — добавила Тимошенко.

Также она напомнила о задолженности перед Мировым валютным фондом (МВФ). В таких условиях, по ее мнению, долг погасить не удастся.

Ранее сообщалось, что на Украины предсказали четырехкратное обесценение гривны.