Аксенов оценил влияние санкций на экономику Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции почти не влияют на экономику региона. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Об этом ясно свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе России», — сказал Аксенов.
По его словам, за данные пять лет было сделано больше, чем за 23 «украинских» года.
Реклама
Он также добавил, что из-за санкций снизился грузооборот крымских портов.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал главные вызовы экономике России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.