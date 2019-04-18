Аксенов оценил влияние санкций на экономику Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции почти не влияют на экономику региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Об этом ясно свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе России», — сказал Аксенов.

По его словам, за данные пять лет было сделано больше, чем за 23 «украинских» года.

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Он также добавил, что из-за санкций снизился грузооборот крымских портов.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал главные вызовы экономике России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.