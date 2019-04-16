WSJ: для пилотов Boeing 737 MAX создадут новый тренажер

После катастроф в Эфиопии и Индонезии авиакомпания American Airlines разработает дополнительный тренажер для экипажа Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых чиновников.

Как отмечает газета, после крушения в Эфиопии компания впервые признала важность нового обучающего тренажера для пилотов. Ранее в течение нескольких месяцев компания утверждала, что пилоты Boeing 737 MAX не испытывают такой необходимости.

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По информации издания, пилоты смогут опробовать некоторые сценарии полета с использованием нового тренажера этим летом. Сценарии будут включать и потенциальные сбои в работе с автоматизированной системой управления полетом (MCAS), которую указывают среди возможных причин крушения.

Кроме этого, пилотов будут усиленно готовить к возможным аналогичным чрезвычайным ситуациям, в которых им необходимо будет переходить на ручной режим, чтобы скорректировать движение хвоста самолета.

Ранее American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX.