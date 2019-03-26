Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение шести лет корректироваться не должны. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов, завершается подготовка законопроекта, включающего в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

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«При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших 6 лет корректироваться не должны», — заявил Медведев.

Премьер-министр напомнил, что меры по донастройке налоговой системы были приняты для того, чтобы найти средства на нацпроекты.