«Газпром» готов продлить контракт по транзиту газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину в страны Европы, передает ТАСС.

Об этом он заявил на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

Реклама

«Что касается транзитного договора, «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — сказал Миллер.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.