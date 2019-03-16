Самолет МС-21 покажут на МАКС-2019
На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году состоится премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга, поступившем в «Газету.Ru».
Как отмечается, соответствующее решение принял глава ведомства Денис Мантуров.
«Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта», — отметил Мантуров.
Также в релизе говорится о том, что 16 марта состоялся полет третьего самолета МС-21-300.
«По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в отчете.
Ранее сообщалось, что второй самолет МС-21 начал летные испытания.