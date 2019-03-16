Самолет МС-21 покажут на МАКС-2019

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На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году состоится премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, соответствующее решение принял глава ведомства Денис Мантуров.

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«Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта», — отметил Мантуров.

Также в релизе говорится о том, что 16 марта состоялся полет третьего самолета МС-21-300.

«По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что второй самолет МС-21 начал летные испытания.