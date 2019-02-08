На ВЭФ-2019 представят нацпрограмму развития Дальнего Востока

Основной темой Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, станет национальная программа развития этого региона, говорится в сообщении фонда «Росконгресс», который выступает организатором мероприятия. Программа будет представлена на форуме.

«В ходе предстоящего форума мы планируем представить президенту национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России», – сказал в ходе заседания оргкомитета форума полпред президента Юрий Трутнев.

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Программа разрабатывается по двум основным направлениям — экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня, уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В 2019 году ВЭФ будет проводиться в пятый раз. В мероприятии традиционно участвует президент России Владимир Путин, а также лидеры азиатских государств.