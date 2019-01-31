В Росздравнадзоре рассказали о сером рынке лекарств в России
Росздравнадзор заявил о возбуждении пяти уголовных дел о незаконной перепродаже лекарственных препаратов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным ведомства, нарушения были выявлены с помощью эксперимента по маркировке лекарств.
Как отмечается, Росздравнадзор работает совместно с правоохранительными органами.
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При этом эксперимент по маркировке отдельных видов лекарственных препаратов проводился в Москве, Санкт-Петербурге, а также Свердловской и Тюменской областях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы о маркировке лекарств.