В Белом доме рассказали, как шатдаун повлияет на ВВП США

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что приостановка работы правительства США негативно отразится на ВВП страны. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, шатдаун в США не повлияет на мировую экономику.

Он также добавил, что приостановка работы правительства США является «временной проблемой».

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Кадлоу подчеркнул, что ситуация вокруг экономики США нормализуется после окончания шатдауна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сорвал выход из бюджетного кризиса из-за пустяка.