Республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с «Русала»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/12101113/RIAN_3118438.HR-pic905-895x505-3172.jpg">

Республиканцы США не дали представителям Демократической партии завершить дебаты по резолюции о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о компаниях «Русал», «Евросибэнерго» и »En+».

Отмечается, что предложение прекратить рассмотрение резолюции не набрало необходимых 60 голосов из 100. В данном случае обсуждение резолюции может продлиться любое количество времени, в случае прекращения дебатов окончательное голосование по документу могло бы состояться через 30 часов.

Ранее сообщалось, что сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала».