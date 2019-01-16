Республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с «Русала»
Республиканцы США не дали представителям Демократической партии завершить дебаты по резолюции о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о компаниях «Русал», «Евросибэнерго» и »En+».
Отмечается, что предложение прекратить рассмотрение резолюции не набрало необходимых 60 голосов из 100. В данном случае обсуждение резолюции может продлиться любое количество времени, в случае прекращения дебатов окончательное голосование по документу могло бы состояться через 30 часов.
Ранее сообщалось, что сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала».