Культура

Павел Воля будет торговать кормом для животных после миллионных убытков

Актер Воля занялся производством готовых кормов для животных
ТНТ

Шоумен Павел Воля будет торговать кормом для животных после миллионных убытков предыдущего бизнеса. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фирма ООО «Воля Веар» на 41,5% принадлежит артисту и до недавних пор занималась розничной продажей одежды в специализированных магазинах. Однако, пишет газета, при выручке 10 млн рублей в 2024 году убытки составили 1,1 млн рублей.

Утверждается, что теперь в качестве основного вида деятельности указано производство готовых кормов для непродуктивных животных (питомцы, которых держат не для производства мяса или молока). Производство и продажа одежды указаны в графе «дополнительные виды деятельности», как и торговля домашними животными и кормами для них.

Накануне стало известно, что экс-участница «Фабрики звезд-5» Ирсон Кудикова, ставшая первой российской певицей, записавшей фит со Снуп Доггом, сейчас вынуждена закрыть сразу несколько проектов в России.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган рискует потерять имущество на полмиллиарда рублей.

