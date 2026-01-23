Шоумен Павел Воля будет торговать кормом для животных после миллионных убытков предыдущего бизнеса. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фирма ООО «Воля Веар» на 41,5% принадлежит артисту и до недавних пор занималась розничной продажей одежды в специализированных магазинах. Однако, пишет газета, при выручке 10 млн рублей в 2024 году убытки составили 1,1 млн рублей.

Утверждается, что теперь в качестве основного вида деятельности указано производство готовых кормов для непродуктивных животных (питомцы, которых держат не для производства мяса или молока). Производство и продажа одежды указаны в графе «дополнительные виды деятельности», как и торговля домашними животными и кормами для них.

