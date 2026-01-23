Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Захарова оценила предложение Макрона провести встречу РФ и Украины во Франции

Захарова сочла не имеющей смысла встречу РФ и Украины на саммите G7
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организация переговоров РФ и Украины в рамках саммита «Большой семерки» (G7) не имеет смысла, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она прокомментировала соответствующее предложение президента Франции Эммануэля Макрона в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Дипломат обратила внимание, что мнение Москвы о G7 хорошо известно. В РФ считают, что этот формат давно себя изжил.

«Развитие событий в мире доказывает, что все политически значимые решения принимаются не в нем», — подчеркнула Захарова.

Она выразила уверенность, что G7 не способна внести конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.

По словам представителя МИД, большинство стран — членов «Большой семерки» придерживаются враждебной политики по отношению к РФ. В частности, они оказывают всестороннюю поддержку Украине и тем самым затягивают боевые действия.

20 января американский лидер Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях скриншот личного сообщения от своего французского коллеги, в котором тот предложил провести саммит G7 в Париже. При этом Макрон отмечает, что в число приглашенных участников могли бы войти РФ и Украина.

Ранее Трамп отказался от участия в предложенном Макроном саммите G7 с участием РФ и Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694009_rnd_9",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+