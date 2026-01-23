Захарова оценила предложение Макрона провести встречу РФ и Украины во Франции

Захарова сочла не имеющей смысла встречу РФ и Украины на саммите G7

Организация переговоров РФ и Украины в рамках саммита «Большой семерки» (G7) не имеет смысла, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она прокомментировала соответствующее предложение президента Франции Эммануэля Макрона в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Дипломат обратила внимание, что мнение Москвы о G7 хорошо известно. В РФ считают, что этот формат давно себя изжил.

«Развитие событий в мире доказывает, что все политически значимые решения принимаются не в нем», — подчеркнула Захарова.

Она выразила уверенность, что G7 не способна внести конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.

По словам представителя МИД, большинство стран — членов «Большой семерки» придерживаются враждебной политики по отношению к РФ. В частности, они оказывают всестороннюю поддержку Украине и тем самым затягивают боевые действия.

20 января американский лидер Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях скриншот личного сообщения от своего французского коллеги, в котором тот предложил провести саммит G7 в Париже. При этом Макрон отмечает, что в число приглашенных участников могли бы войти РФ и Украина.

Ранее Трамп отказался от участия в предложенном Макроном саммите G7 с участием РФ и Украины.