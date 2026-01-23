Принцесса Омана стала профессором МГУ

Принцесса Омана, проректор Университета султана Кабуса, доктор Муна бинт Фахад Аль Саид стала почетным профессором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Соответствующий диплом она получила из рук ректора МГУ Виктора Садовничего, передает ТАСС.

«Ваше высочество, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваш большой вклад в развитие российско-оманских и международных связей и плодотворное сотрудничество с МГУ, ученый совет Московского университета принял решение присвоить вам звание «Почетный профессор Московского университета»», — сказал Садовничий.

Как отмечается, доктор Аль Саид сделала вклад в изучение экзопланет. В частности, она стала одним из учредителей году Российско-арабского консорциума университетов по организации космической обсерватории в прошлом году. Документ о сотрудничестве между вузами был подписан в сентябре.

«Россию и Оман объединяют прочные связи, опирающиеся на взаимоуважение, взаимопонимание и искреннее желание укреплять сотрудничество в самых различных областях. И, прежде всего, в сфере высшего образования. В научно-исследовательской работе эти связи служат замечательным примером сближения народов на основе будущего диалога, обмена знаниями и открытости культур», — заявила на вручении диплома принцесса Омана.

До этого МГУ вывел на орбиту крупнейший кубсат «Скорпион» с космодрома Восточный, разработанным Научно-исследовательским институтом ядерной физики МГУ имени Д. В. Скобельцына. Основными задачами миссии стали мониторинг радиационной обстановки вокруг Земли, изучение астрофизических явлений и эксперименты с биологическими образцами для оценки реакции живых систем на космические условия.

