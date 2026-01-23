Размер шрифта
Общество

Часть Мурманска осталась без электричества

Лебедев: в Мурманске произошло частичное отключение электричества
Hoyka Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мурманск и Североморск Мурманской области частично остались без электричества. Об этом сообщил городской глава Иван Лебедев в своем Telegram-канале.

«В нашем регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. На линиях электропередач образуется гололед и изморозь», — написал он.

В данный момент к восстановлению электроснабжения готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. Лебедева добавил, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения.

20 января север и северо-запад Крыма остались без электроснабжения из-за технологических проблем. Проблемы с поставкой электричества возникли в Джанкойском, Сакском и Раздольненском районах.

19 января Минэнерго Луганской народной республики (ЛНР) сообщило, что более 100 тысяч абонентов в ЛНР остались без электричества в результате внештатной ситуации.

Ранее губернатор Гладков допустил эвакуацию из Белгородской области из-за блэкаута.

