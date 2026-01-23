Глава Херсонской области ответил на подозрения СБУ о создании добровольческого батальона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал хайпом подозрение в его адрес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в создании якобы незаконного добровольческого батальона. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Хайп для внутреннего потребления и отвлечения несчастных украинцев от их ужасной реальности. Очередной «антикриз» пиарщиков кровавого клоуна», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что обвинение СБУ «юридически ничтожно» и не повлияет на жизнь региона и его жителей.

23 января в Telegram-канале СБУ появилось сообщение, что Владимир Сальдо якобы «организовал создание так называемого «добровольческого батальона», «организовал рекрутинговую информкампанию», призывая вступить местных жителей в этот батальон, а также якобы принимал участие «в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд» подразделения. Сальдо заочно предъявили подозрение о создании «непредусмотренных законом [Украины] вооруженных формирований».

До этого сообщалось, что СБУ в Херсоне проводит жесткую фильтрацию местного населения.

Ранее Сальдо сообщил о тяжелой ситуации в Херсоне.