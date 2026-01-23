Самойлова рассказала про ментальные проблемы дочери

Блогерша Оксана Самойлова в новом выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» рассказала про ментальные проблемы дочери. Выпуск опубликован на платформе VK Видео.

Самойлова посетовала на самоповреждения у Ариэлы и призвала родителей лечить склонных к этому детей. Она также заявила, что в ее детстве таких явлений не было.

«Сейчас у подростков это распространенное явление: из-за того, что они не справляются со своими эмоциями, они себя режут. Поэтому, если у ваших детей есть такие проблемы, в первую очередь, обращайтесь к специалистам. Сами вы эту проблему не решите. Это очень долгий путь терапии. Скорее всего, без медикаментозной поддержки это не решается», — констатировала она.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

Ранее средняя дочь Джигана получила полмиллиона на день рождения.