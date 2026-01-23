Размер шрифта
В Индии переполненный аттракцион упал на землю и попал на видео

NYP: переполненный аттракцион упал на землю и попал на видео в Индии 
В Индии гигантские качели в форме дракона внезапно обрушились, когда на них находились десятки детей. По предварительным данным, по меньшей мере 14 несовершеннолетних получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии, пишет New York Post.

На распространенных в сети кадрах видно, как переполненный аттракцион резко падает на землю, врезаясь в ближайшую стену. Дети кричат, а зрители бросаются на помощь пострадавшим, которые лежат на земле с переломами, порезами и ушибами. Часть детей, оставшихся на конструкции, чудом избежали серьезных травм.

Свидетели отмечают, что аттракцион был явно перегружен, а его конструкция вызывала сомнения в безопасности.

«Он выглядел ненадежным еще до аварии. Никто ничего не проверял», — рассказал один из очевидцев.

Начальник полиции Сингх Махобия сообщил, что предварительные данные указывают на грубые нарушения норм безопасности. Расследование сосредоточено на возможной перегрузке качелей, а также на низком качестве материалов, использованных при их строительстве. Для расследования инцидента создана специальная группа из полицейских и инженеров.

Ранее двое мужчин час провели на высоте 40 метров из-за сломанного аттракциона.
 
